В Уфе три недели подряд будут проходить сплошные проверки пассажирских автобусов

На дорогах башкирской столицы госавтоинспекторы вновь будут проверять пассажирские автобусы. Рейды пройдут 7, 14 и 21 декабря, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Как обычно, особое внимание будут обращать на техническое состояние транспортных средств, а также на соответствие их конструкции установленным требованиям.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверят, проходят ли водители предрейсовые медицинский и технический осмотры, как они соблюдают режим сна и отдыха, и не нарушают ли нормы перевозок пассажиров.

Рейды будут проходить с участием судебных приставов и сотрудников налоговых органов республики: с помощью программного комплекса будут считывать номера автомобилей и выявлять должников по налогам.