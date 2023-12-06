Теплоснабжающие организации Башкирии готовятся к похолоданию

Котельные готовятся к работе в сложных условиях, врачи рекомендуют одеваться потеплее и воздержаться от алкоголя. В ближайшие дни в Башкортостане ожидается серьезное похолодание.

Столбики термометров местами могут опуститься до -38. Морозы, по прогнозам синоптиков, продержатся около пяти дней. В связи с этим теплоснабжающие организации уже организовывают на своих объектах дополнительные дежурные бригады, обслуживающие котельные. Кроме этого, в полную боевую готовность приводится всё резервное оборудование, механизмы и спецтехника.