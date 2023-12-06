В Уфе в этом году 12 человек пострадали от укусов собак из-за недосмотра хозяев

В Уфе в текущем году 12 человек, в том числе пять детей, пострадали от укуса собак из-за недосмотра хозяев. Такие цифры приводит Центр общественной безопасности столицы.
Как правило, это происходит из-за несоблюдения правил содержания домашних животных на улице. Поэтому инспекторы службы регулярно выходят в рейды в утренние и вечерние часы.
По закону на животных должны быть ошейники и поводки, а крупным и агрессивным собакам хозяева обязаны надеть намордники. За нарушителей предусмотрена административная ответственность.