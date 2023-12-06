Спортсмены из Башкирии победили в первенстве ПФО по акробатическому рок-н-роллу

Арина Ананченко и Роман Хамматов победили на первенстве Приволжского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу. Так они стали обладателями путевки на чемпионат и первенство России. В паре спортсмены выступают уже четвертый год. За это время побеждали на соревнованиях разных уровней.
Сейчас спортсмены продолжают пополнять свою коллекцию наград. В чемпионате и первенстве России участие приняли танцоры из 43 регионов страны. Представители республики три дня выступали в нескольких дисциплинах. Это микст, а также буги-вуги. Впервые за 20 лет команда из Башкортостана вошла в число сильнейших пар России в дисциплине «А класс-микст» юниоры и юниорки.
Акробатический рок-н-ролл – это не только сложные элементы и отточенная техника, но ещё и невероятно красивые костюмы. Их подбирают спортсменам под характер танца и музыкальное сопровождение. Сейчас Арина и Роман готовятся к следующим стартам. В феврале они отправятся на всероссийские соревнования в Санкт-Петербург.