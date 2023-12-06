Спортсмены из Башкирии отличились на главном старте страны по мас-рестлингу

В городе Суздаль прошло Первенство России. Участие в нем приняли более 300 спортсменов из 22 регионов страны. Башкортостан представляла сборная из 16 атлетов. Они сумели завоевать 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.
Мас-рестлинг – молодой, но уже очень популярный вид спорта. В нашей республике он активно развивается лишь два года. Тогда спортсмены впервые начали принимать участие в республиканских стартах. Для некоторых атлетов всероссийские соревнования в Суздале стали дебютными. Но это не помешало им отличиться и показать достойные результаты.
Айгиза Галина – одна из представительниц нашей республики. Родом девушка из Бурзянского района. Но уже несколько лет она живет и учится в Уфе. Тут она и начала заниматься мас-рестлингом. За год тренировок она не раз выступала на всероссийских соревнованиях, но удача складывалась не в её пользу. На старте в Суздале Айгиза показала успешный результат и заняла третье место.
Для Нияза Мустафина российские старты стали дебютными. Ранее он лишь выступал на республиканских, к примеру – «Башкорт Аты». Там спортсмен стал первым. На соревнованиях в Суздале Нияз был сильнее всех и пополнил свою коллекцию наград золотой медалью.
На подготовку к соревнованиям уходит немало сил. До стартов Тагир Муталлапов весил на семь килограммов больше чем необходимо. Спортсмену пришлось непросто. Сгонка веса – это дополнительные мучения и долгое восстановление. В Суздале он провёл встречи с представителями Владимирской, Московской и Пензенской областей. В финале Тагир уступил сопернику из Якутии.
Тренировки проходят примерно как у борцов: штанга, приседания, спецподготовка. Спортсмены сначала занимаются общей физической подготовкой, затем переходят к силовым упражнениям.
Представителям нашей республики удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Но на этом останавливаться они не собираются. В начале декабря они выступят на чемпионате республики в Дюртюлях. А после сразятся на всероссийских стартах в рамках Международного форума боевых искусств в Уфе.