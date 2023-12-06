Спортсмены из Башкирии отличились на главном старте страны по мас-рестлингу

В городе Суздаль прошло Первенство России. Участие в нем приняли более 300 спортсменов из 22 регионов страны. Башкортостан представляла сборная из 16 атлетов. Они сумели завоевать 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.

Мас-рестлинг – молодой, но уже очень популярный вид спорта. В нашей республике он активно развивается лишь два года. Тогда спортсмены впервые начали принимать участие в республиканских стартах. Для некоторых атлетов всероссийские соревнования в Суздале стали дебютными. Но это не помешало им отличиться и показать достойные результаты.

Хотелось бы отметить, что с каждым годом конкуренция становится все выше, но тем не менее наши юные спортсмены нарабатывают, улучшают свои физические качества и показатели. Мы развиваемся. Раиль Бикмаев, президент федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан

Айгиза Галина – одна из представительниц нашей республики. Родом девушка из Бурзянского района. Но уже несколько лет она живет и учится в Уфе. Тут она и начала заниматься мас-рестлингом. За год тренировок она не раз выступала на всероссийских соревнованиях, но удача складывалась не в её пользу. На старте в Суздале Айгиза показала успешный результат и заняла третье место.

Ну вообще я довольна, но всё равно считаю, что можно было быть и первой, и второй. Поэтому есть куда развиваться. Надеюсь в будущем я все таки буду первой. Айгиза Галина, бронзовый призёр первенства России по мас-рестлингу

Для Нияза Мустафина российские старты стали дебютными. Ранее он лишь выступал на республиканских, к примеру – «Башкорт Аты». Там спортсмен стал первым. На соревнованиях в Суздале Нияз был сильнее всех и пополнил свою коллекцию наград золотой медалью.

Ну я раньше занимался многими видами спорта. Это волейбол, шахматы, но именно в мас-рестлинге я нашёл своё призвание. В мас-рестлинг я вообще пришёл по совету своего друга, такой известный спортсмен, как Бадретдинов Ренат. Нияз Мустафин, победитель первенства России по мас-рестлингу

На подготовку к соревнованиям уходит немало сил. До стартов Тагир Муталлапов весил на семь килограммов больше чем необходимо. Спортсмену пришлось непросто. Сгонка веса – это дополнительные мучения и долгое восстановление. В Суздале он провёл встречи с представителями Владимирской, Московской и Пензенской областей. В финале Тагир уступил сопернику из Якутии.

В начале своего пути я скидывал по три килограмма, что было очень легко. Но потом, когда я начал набирать свои силы, также начали расти мои мышцы. Из-за этого у меня сейчас перевес был семь килограмм. Тагир Муталлапов, серебряный призёр первенства России по мас-рестлингу

Тренировки проходят примерно как у борцов: штанга, приседания, спецподготовка. Спортсмены сначала занимаются общей физической подготовкой, затем переходят к силовым упражнениям.

Результат связан с тем, что ребята много работают, много тренируются. Им есть куда расти. Они грубо говоря принципиальные соперники моего третьего призера России Низамова Даниэля. Они хотят его догнать и в будущем выиграть на серьёзных стартах. Андрей Батурин, тренер юношеской сборной Республики Башкортостан по мас-рестлингу