В Уфе проходят всероссийские соревнования по бадминтону «Кубок Республики Башкортостан»

Состязания – открытые и в них принимают участие не только представители республики, но и гости из других регионов. Сначала выступят юноши, юниоры и юниорки, затем в борьбу вступят взрослые спортсмены. Микст, одиночный разряд и парный – лучших на турнире в Уфе выявляли в трёх видах программы.

Сначала в борьбу за медали вступили атлеты от 10 лет, затем свои силы проверят спортсмены постарше, среди которых победительница первенства Европы Галина Мезенцева – самая титулованная башкирская бадминтонистка в своей возрастной группе

Башкортостан на соревнованиях представляют спортсмены из Уфы, Межгорья, Октябрьского. Таисия Трегубова занимается бадминтоном четыре года. За это время она выступала на разных соревнованиях, но в кубке республики ещё не участвовала, поэтому до выхода на площадку переживает за результат.

Всего на соревнования в Уфу приехали почти 300 бадминтонистов из 20 регионов страны. И пока спортсмены выясняют отношение на площадке, тренеры используют возможность пообщаться, чтобы обменяться опытом.

Павел Катюшкин переживает не только за своих воспитанников. В Уфе выступает его сын. Егор – многократный победитель всероссийских соревнований по бадминтону. Здесь он пробует свои силы сразу в двух возрастных группах: среди юниоров и среди взрослых. Не просто складывался поединок между представительницей Татарстана Ангелиной Ксенофонтовой и Алиной Наумовой из Самары.

Им не хватило двух геймов, чтобы выявить победителя. В итоге в третьей партии сильнее была представительница самарской области. Она и вышла в четвертьфинал.