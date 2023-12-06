Строители из Башкирии до конца года восстановят дворец культуры в ЛНР

В Красном Луче завершаются работы по восстановлению дворца культуры имени В.И. Ленина. О ходе работ во дворце, который был построен в 1935 году, рассказали в правительстве ЛНР.

Восстановительные и ремонтные работы выполняли строители из Башкирии. В ходе работ была восстановлена кровля здания, где в настоящий момент монтируют профнастил. Также рабочие занимаются установкой окон и утеплением перекрытий.