Строители из Башкирии до конца года восстановят дворец культуры в ЛНР

В Красном Луче завершаются работы по восстановлению дворца культуры имени В.И. Ленина. О ходе работ во дворце, который был построен в 1935 году, рассказали в правительстве ЛНР.
Восстановительные и ремонтные работы выполняли строители из Башкирии. В ходе работ была восстановлена кровля здания, где в настоящий момент монтируют профнастил. Также рабочие занимаются установкой окон и утеплением перекрытий.
По информации правительства ЛНР, башкирскими рабочими уже выполнено 70% работ. Общая площадь здания составляет 10 тысяч кв. метров и имеет три этажа. До конца текущего года строители смогут полностью восстановить здание.