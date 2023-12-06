Более 200 врачей Башкирии обучились для работы с особенными детьми

Более 200 врачей из Башкирии прошли обучение для работы с особенными детьми. О работе Центра ментального здоровья на заседании координационного центра по делам инвалидов рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Медучреждение открылось в марте текущего года и направлено на консультационную, диагностическую, профилактическую, а также реабилитационную и абилитационную помощь детям. На текущий момент специалисты уже провели 1 544 консультации и организовали коррекционные занятия.
«Для работы с детьми с РАС дополнительное обучение прошли более 200 врачей, — рассказал Айрат Рахматуллин. — В планах — обучение специалистов ЛФК по физической реабилитации таких ребят». С августа этого года дети с расстройствами аутистического спектра могут проходить лечение в дневном стационаре.