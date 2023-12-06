В Башкирии определили победительниц конкурса красоты

В конкурсе красоты приняли участие 47 красавиц со всей республики в возрасте от 5 до 42 лет. В категории "Миссис" победительницей стала 33-летняя Луиза Эшрокова из города Салават. В категории "Мисс" победу одержала 17-леняя уфимка Алина Фахрутдинова.