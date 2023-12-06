Российские ученые создали алгоритм распознавания алгоритм по венам ладони

В России создали создали новый алгоритм распознавания человека. Новый алгоритм был разработан сотрудниками Вятского государственного университета.
Алгоритм разработан для биометрической аутентификации по рисунку вен на ладони человека. По исследованиям ученых, новая разработка позволит уменьшить стоимость производства данных систем без утраты качества. По словам ученых, такой способ является надежным и безопасным.
Доцент кафедры радиоэлектронных средств университета Наталья Харина рассказала: «Аутентификация по рисунку вен ладони основана на получении шаблона при фотографировании инфракрасной (ИК) камерой внешней или внутренней стороны руки. Рисунок вен становится виден благодаря тому, что гемоглобин поглощает ИК-излучение и вены становятся видны в камере.