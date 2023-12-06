Радий Хабиров поздравил миллиардного пассажира РЖД

Радий Хабиров поздравил миллиардного пассажира пригородного сообщения сети РЖД в стране. Счастливицей стала жительница Иглинского района. Глава Башкортостана также провёл рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. В этом году республика впервые преодолеет отметку в 5 млн перевезённых пассажиров. Впереди также создание центра продажи услуг и ввод нового железнодорожного состава российского производства. Республика получила его одной из первых.

Железнодорожный вокзал работает в привычном режиме. И никто из отправляющихся в путь не догадывался, что на перроне готова сцена, а сотрудники ждут, кто же станет миллиардным пассажиром в стране, перевезённым РЖД пригородным сообщением. Удача улыбнулась студентке УУНиТа.

Меньше всего Карина Янбарисова ожидала, что домой на перроне её будет провожать глава республики. Студентка ежедневно ездит из Иглино на учёбу в Уфу. Будущий медицинский специалист признаётся: боится пропустить электричку, поэтому внимательно слушает оповещения на вокзале.

Подвижной состав за последние годы обновился. По железным путям курсируют современные «Орлан» и «Ласточка». Модернизировано 18 пассажирских платформ.

Впервые наша республика перевезёт 5 млн пассажиров, поэтому двигаемся вперёд. Это говорит о том, что качество пассажирских услуг растёт. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Куда и как расти дальше, глава республики и начальник Куйбышевской железной дороги обсудили во время рабочей встречи. Для повышения качества обслуживания в следующем году в Уфе будет создан центр продажи услуг, где будет предоставляться полный комплекс сервисов по принципу «одного окна». Увеличился объем грузовых перевозок. Но важнейшей темой встречи стало развитие пассажирских перевозок. Радию Хабирову презентовали новый подвижной состав российского производства, один из первых в стране достался республике.

Это первый российский электропоезд, выполненный на 99 процентов из отечественных комплектующих. Программное обеспечение тоже создано нашими разработчиками. Удобные кресла, USB-разъемы для зарядки гаджетов, система обеспечения микроклимата с обеззараживанием воздуха и условия для маломобильных граждан. Подвижной состав оборудован электроподъёмником. С 2018 года удалось не просто остановить снижение пассажиропотока, но и увеличить его в два раза.