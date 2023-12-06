В Башкирию пришли морозы: советы для жителей

Котельные готовятся к работе в сложных условиях, врачи рекомендуют одеваться теплее и воздержаться от алкоголя. В ближайшие дни в Башкортостане ожидается серьёзное похолодание. Столбики термометров местами могут опуститься до -38. Долго ли продержатся такие морозы, не придётся ли пропустить школу и как не получить обморожение?

Пока ещё не на полную силу, но в ближайшие дни эти установки, возможно, будут работать на пределе. Одна из самых больших котельных города Уфы расположена рядом с кондитерской фабрикой, вырабатывает почти 300 гигакалорий энергии в час. Этого хватает, чтобы обеспечить теплом один из самых густонаселённых микрорайонов – Зелёную рощу. Сейчас здесь готовятся к введению особого режима работы, так как в ближайшие дни ожидаются серьёзные морозы

Режим «холод» значит, что на всех теплоснабжающих объектах будут организованы дополнительные дежурные бригады. Кроме этого, в полную боевую готовность приводится всё резервное оборудование, механизмы и спецтехника. Даже если произойдет выход из строя какого-либо из агрегатов, обычные горожане не должны этого почувствовать, находясь в своих тёплых жилищах.

В период с 7 по 12 декабря в республике ожидаются аномально низкие температуры. Предупреждение об этом горожанам приходит смс-сообщениями от МЧС и на мобильные телефоны – с пометкой, что столбики термометров могут опуститься в эти дни на 14-20 градусов ниже нормы.

Уже сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, в северной части республики ожидается похолодание до -33 градусов. В последующие дни морозная погода, особенно в ночное время сохранится. Врачи рекомендуют одеваться потеплее, перед выходом поесть, чтобы улучшить кровообращение, или выпить чашку горячего чая, но ни в коем случае не горячительного. Вредные привычки только увеличивают риск получения обморожения.

Холода могут сказаться и на работе образовательных учреждений. Занятия в начальных классах могут быть отменены при температуре наружного воздуха -23 градуса в сельских и -25 в городских школах.