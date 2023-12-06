В Башкирии продолжается набор на военную службу

Каждый день в призывной пункт обращаются несколько десятков человек, чтобы заключить контракт с Минобороны. В Башкортостане продолжается набор на военную службу. Обратиться в пункты отбора могут мужчины в возрасте до 65 лет включительно.

К слову, в настоящее время идёт набор для службы в роте управления беспилотными летательными аппаратами. Все желающие поступить на военную службу по контракту могут позвонить по номеру «горячей линии» Минобороны 117 либо обратиться в военкоматы.