В УУНиТ разработали добавки в пищу для повышения выносливости и улучшения здоровья

В Уфимском университете науки и технологий разработали добавки в пищу для повышения выносливости и улучшения здоровья. Их создали в рамках стратегического проекта федеральной программы «Приоритет-2030». Рецептуру подбирали в зависимости от задач. Целевая аудитория – от школьников до работников заводов.

Чайная церемония с башкирскими травами – не демонстрация правил этикета, а презентация разработки БАДа. В кружке – проект по улучшению здоровья с использованием растительного сырья: плодов, бутонов и трав. Не панацея, но, по словам учёного биологических наук, в комплексе и при регулярном применении имеет значительный эффект.

В Уфимском университете науки и технологий несколько разработок для улучшения здоровья в рамках программы «Приоритет-2030» по направлению «Долголетие». Одна из задач – ликвидировать последствия вредных условий работы, например, для водителей общественного транспорта.

Помимо добавок в пищу для сотрудников с вредными условиями труда, в списке разработок кисель для школьников с улучшенным составом, а также напиток для мужского здоровья 40+. Последний прошёл проверку на грызунах – пока только в учебных целях. Препарат ещё не выпустили на рынок.