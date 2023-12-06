В Уфе начали заготовку льда для новогодних городков

В столице республики начали заготовку льда для новогодних городков. Одним из первых к работе приступил Ленинский район. Местом было выбрано одно из озёр в Затоне.

Плиты разрезают на куски размером один на два метра. Они отправляются в парк «Волна» и микрорайон Нижегородка, где будут городки. Для этих целей на две площадки требуется порядка 700 кубометров льда.