В Уфе начали заготовку льда для новогодних городков

В столице республики начали заготовку льда для новогодних городков. Одним из первых к работе приступил Ленинский район. Местом было выбрано одно из озёр в Затоне.
Плиты разрезают на куски размером один на два метра. Они отправляются в парк «Волна» и микрорайон Нижегородка, где будут городки. Для этих целей на две площадки требуется порядка 700 кубометров льда.
В республике до 20 декабря планируется завершить обустройство новогодних городков и установку ёлок. Всего в муниципалитетах будет установлено более 2 тыс. елок. К слову, одну из главных елей столицы – пиксельную – собрали на днях на Горсовете, высотой она 32 метра. На месте трудилась целая бригада, работала и автовышка. 24 декабря здесь откроется резиденция Деда Мороза.