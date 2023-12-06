На телеканале БСТ проходят съёмки новогоднего шоу «Аптраган»

В этом году оно будет в абсолютно новом формате, которого не было на канале. Создатели решили уйти в более камерный формат, чтобы создать для зрителя чувство домашнего праздничного уюта.

Между тем съёмки ведутся на разных площадках с применением большого количества светового оборудования. Создатели обещают киношную картинку. Будет много музыки и юмора. Зрители увидят вместе со звёздами БСТ порядка 30 артистов. В их числе Идрис Газиев, Назифа Кадырова, Элвин Грей, а также блогеры Рустам Набиев, Раис Габитов.