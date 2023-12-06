Сборная УГНТУ по мини-футболу выиграла на XIII Всероссийском фестивале студенческого спорта

В Ставрополе завершился XIII Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Победу в соревнованиях по футболу праздновала сборная Уфимского государственного нефтяного технического университета. В финале студенты из Башкортостана обыграли представителей Адыгеи.
Лучшие среди 24 сборных. Команда УГНТУ представляла наш регион на соревнованиях в Ставрополе. Уровень турнира был серьёзный, а формула проведения и вовсе жёсткая. В заявке на всю неделю соревнования, всего шесть человек, то есть один запасной. Так что ребята должны быть подкованы не только технически и тактически, но и обладать отличной физической формой.
Капитан в Ставрополе – студент второго курса Шамиль Фасхиев. Он был уверен в своей команде, и у футболистов не было мандража даже в финальной игре. А там соперники сразу навязали контактную борьбу парням из УГНТУ.
Особенностью студенческого футбола является постоянное обновление команды. Вот и этот сезон оказался не исключением. В составе сборной УГНТУ сейчас много первокурсников. Кто-то попал в дублирующий состав, а кто-то, как, например, Эмиль Элясов, – сразу в основной. Эмиль поступил на первый курс института экосистем бизнеса и креативных индустрий. Он уже успел дебютировать в чемпионате республики по мини-футболу.
Капитан в сборной УГНТУ – Илья Персидский, он учится уже на четвертом курсе горно-нефтяного факультета. Старается подсказывать на поле молодым игрокам и готов решать самые высокие задачи.
Сейчас у ребят действительно много соревнований – это чемпионат Башкортостана и Республиканская студенческая футбольная лига. Также будет универсиада среди вузов региона.