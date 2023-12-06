Сборная УГНТУ по мини-футболу выиграла на XIII Всероссийском фестивале студенческого спорта

В Ставрополе завершился XIII Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Победу в соревнованиях по футболу праздновала сборная Уфимского государственного нефтяного технического университета. В финале студенты из Башкортостана обыграли представителей Адыгеи.

Лучшие среди 24 сборных. Команда УГНТУ представляла наш регион на соревнованиях в Ставрополе. Уровень турнира был серьёзный, а формула проведения и вовсе жёсткая. В заявке на всю неделю соревнования, всего шесть человек, то есть один запасной. Так что ребята должны быть подкованы не только технически и тактически, но и обладать отличной физической формой.

Я смотрю не как болельщик, а специфическим взглядом, очень сложный соперник был в четвертьфинале – сборная СПб, потом сборная хозяев была в полуфинале, в финале досталась сборная Адыгеи. Ирек Хабибуллин, главный тренер мини-футбольной команды УГНТУ

Капитан в Ставрополе – студент второго курса Шамиль Фасхиев. Он был уверен в своей команде, и у футболистов не было мандража даже в финальной игре. А там соперники сразу навязали контактную борьбу парням из УГНТУ.

Соперники довольно все сильные, запомнился финал, где в основное время сыграли вничью 0:0, и потом по пенальти выиграли, наш вратарь отбил 4 мяча, эмоции супер. Шамиль Фасхиев, игрок мини-футбольной команды УГНТУ

Особенностью студенческого футбола является постоянное обновление команды. Вот и этот сезон оказался не исключением. В составе сборной УГНТУ сейчас много первокурсников. Кто-то попал в дублирующий состав, а кто-то, как, например, Эмиль Элясов, – сразу в основной. Эмиль поступил на первый курс института экосистем бизнеса и креативных индустрий. Он уже успел дебютировать в чемпионате республики по мини-футболу.

Дедовщины нет, есть свои приколы, приняли хорошо, были знакомы ребята, с кем до этого играли, поэтому быстро адаптировалась и команда. Эмиль Элясов, игрок мини-футбольной команды УГНТУ

Капитан в сборной УГНТУ – Илья Персидский, он учится уже на четвертом курсе горно-нефтяного факультета. Старается подсказывать на поле молодым игрокам и готов решать самые высокие задачи.

Мы хотим выиграть студенческую лигу в обеих дисциплинах, заработать путевки на золотую и серебряную лигу, также хорошо проявить себя и набираться опыта в республиканских турнирах и чемпионатах города. Илья Персидский, капитан мини-футбольной команды УГНТУ