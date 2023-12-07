В Нацбиблиотеке Башкирии прошел вечер памяти Рашита Султангареева

15 декабря исполняется 88 лет со дня рождения известного башкирского писателя, журналиста, лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева Рашита Султангареева. В Национальной библиотеке республики прошел вечер памяти публициста. На нем собрались соратники по перу, коллеги, друзья и почитатели творчества писателя.
Рашит Гимранович – автор более 20 книг. Наибольшую популярность ему принесла повесть «Теплый дождь», посвященная нелегкой жизни и труду нефтяников. Произведения Рашита Султангареева были переведены на русский, татарский, узбекский, чувашский, казахский и другие языки. В 1982 году на киностудии «Казахфильм» была выпущена короткометражная лента по его рассказу «Незваный зять».