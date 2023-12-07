В Уфе прошел благотворительный концерт в честь Дня Героев Отечества

Победы Александра Невского, реформы и успехи Петра I и Екатерины II, борьба с нашествием Наполеона и Великая Отечественная война, военный конфликт в Афганистане. На концерт пригласили членов семей участников спецоперации. Само представление артисты посвятили всем военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Организатором выступил Собор русских Башкортостана и администрация столицы.