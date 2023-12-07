На популярный уфимский маршрут добавили ещё 50 новых автобусов

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» уфимский парк пассажирского транспорта пополнился 50 новыми автобусами «НефАЗ». Об этом рассказали в администрации столицы.
Сообщается, что все поступившие автобусы оборудованы современными системами и полностью соответствуют требованиям доступной среды и безопасности. Автобусы работают на газомоторном топливе, у них большая вместимость, в салонах установлены информационные табло, имеются места для инвалидных колясок.
Кроме того, новый пассажирский транспорт оборудован спутниковой навигацией, тахографами, камерами видеонаблюдения и USB-портами для зарядки электронных устройств.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, автобусы будут курсировать по маршруту №226, который особенно востребован среди горожан и гостей столицы.
Добавим, за два месяца – октябрь и ноябрь – проездом на данном маршруте воспользовалось более 1,6 млн пассажиров.