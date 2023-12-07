Боец СВО из Башкирии за мужество и отвагу награжден медалью Жукова

О семье из Бижбулякского района рассказывает корреспондент издания «Светлый путь» Неля Сабахова. Лидия Николаевна и ее муж Валерий Алексеевич воспитали пятерых детей. Не так давно самый старший из них подписал контракт с Минобороны страны. Средний сын – одним из первых отправился в зону проведения спецоперации во время частичной мобилизации. Младший – солдат-срочник, служит на границе с Украиной.

По словам мамы, средний сын как раз приехал домой с Севера после вахты, когда объявили о мобилизации. Пришла повестка. При этом у парня была бронь, но он ею не воспользовался.

За плечами бойца – срочная служба в армии, он служил в спецназе.

Лидия Николаевна сетует, что поговорить с сыном получается не так часто, как хотелось бы. Но если он звонит, то всегда старается найти для нее добрые слова, чтобы она не волновалась.

На днях участник специальной военной операции из Бижбулякского района награжден медалью Жукова – за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боях при защите Отечества.

А мы напомним, что всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.