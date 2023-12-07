В Уфе помогли пациенту с кровоизлиянием в глаз

Врачи республиканского кардиологического центра в Уфе помогли пациенту с кровоизлиянием в глаз. Об этом рассказала главный врач медицинского учреждения Ирина Николаева.

Фото №1 - В Уфе помогли пациенту с кровоизлиянием в глаз

Мужчина поступил в больницу с кровоизлиянием в глазу. Этот недуг возник на фоне приёма антикоагулянтов для профилактики тромбообразования в сосудах.

Дальнейший приём лекарств мог нести риск повторения кровоизлияния. Поэтому врачи приняли решение провели закрытие ушка левого предсердия для профилактики тромбов в полости сердца.

Мультидисциплинарная бригада провела малоинвазивную эндоваскулярную операцию по закрытию ушка левого предсердия. Вмешательство было выполнено под контролем ангиографа и УЗИ. Во время операции с помощью катетера был установлен окклюдер, который раскрылся и закрыл доступ к ушку. В течение месяца окклюдер вживется в сердце и станет частью человека. Подобное лечение позволит снизить риск инсульта и геморрагических осложнений, а пациенту поможет снизить количество принимаемых препаратов.

Ирина Николаева

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан домой. В этом году в кардиоцентре выполнено пять аналогичных операций.

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