В Уфе помогли пациенту с кровоизлиянием в глаз

Мультидисциплинарная бригада провела малоинвазивную эндоваскулярную операцию по закрытию ушка левого предсердия. Вмешательство было выполнено под контролем ангиографа и УЗИ. Во время операции с помощью катетера был установлен окклюдер, который раскрылся и закрыл доступ к ушку. В течение месяца окклюдер вживется в сердце и станет частью человека. Подобное лечение позволит снизить риск инсульта и геморрагических осложнений, а пациенту поможет снизить количество принимаемых препаратов.

Ирина Николаева