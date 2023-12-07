Врачи республиканского кардиологического центра в Уфе помогли пациенту с кровоизлиянием в глаз. Об этом рассказала главный врач медицинского учреждения Ирина Николаева.
Мужчина поступил в больницу с кровоизлиянием в глазу. Этот недуг возник на фоне приёма антикоагулянтов для профилактики тромбообразования в сосудах.
Дальнейший приём лекарств мог нести риск повторения кровоизлияния. Поэтому врачи приняли решение провели закрытие ушка левого предсердия для профилактики тромбов в полости сердца.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан домой. В этом году в кардиоцентре выполнено пять аналогичных операций.