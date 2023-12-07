В Башкирии волонтерам отправили материал для масксетей после обращения к Радию Хабирову

Первую партию нетканого материала для производства маскировочных сетей отправили бижбулякским активисткам. Просьбу волонтёров по поручению Главы Башкортостана проработали в Министерстве промышленности энергетики и инноваций. О проблеме нехватки средств на приобретение расходных материалов Радию Хабирову во время «Прямой линии» главы рассказали бижбулякские женщины, которые активно помогают участникам СВО. Руководитель региона в прямом эфире обещал решить вопрос.

Я попрошу Урала Кильсенбаева взять данные и в индивидуальном плане помочь материалами, а Шельдяева попрошу анализировать, может быть, централизованно остатки материалов каких-то собирать, закупать. В каждом городе плетут масксети, они совершенно точно спасают жизни ребят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В итоге сегодня утром первую партию расходного материала для плетения сетей отправили в Бижбулякский район. Помощь оказала одна из мебельных фабрик города Туймазы. Минпром республики сейчас ведет переговоры и с другими предприятиями легкой промышленности региона.

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями