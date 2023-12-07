В Башкирии волонтерам отправили материал для масксетей после обращения к Радию Хабирову

Первую партию нетканого материала для производства маскировочных сетей отправили бижбулякским активисткам. Просьбу волонтёров по поручению Главы Башкортостана проработали в Министерстве промышленности энергетики и инноваций. О проблеме нехватки средств на приобретение расходных материалов Радию Хабирову во время «Прямой линии» главы рассказали бижбулякские женщины, которые активно помогают участникам СВО. Руководитель региона в прямом эфире обещал решить вопрос.