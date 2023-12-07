В Башкирии мужчина во время конфликта зарезал свою сожительницу

В полицию поступила информация о том, что в Белебее в одной из квартир жилого дома обнаружено тело женщины, 1979 года рождения.

По предварительной информации, за день до трагедии мужчина в этой квартире распивал спиртное. Женщина обиделась на, что тот не пригласил ее к столу, из-за чего пара повздорила. В ходе конфликта мужчина схватил нож и нанес им удар в грудь сожительницы. Потом он долго просил у дамы прощения. Они отправились спать, а ночью подозреваемый понял, что женщина не подает признаков жизни. Сразу же попросил соседей вызвать скорую и полицию.