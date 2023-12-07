В Башкирии отремонтировали школу после затопления

В Салавате в школе №18 произвели капитальный ремонт мягкой кровли. Часть кабинетов из-за затопления пришлось закрыть, а третий этаж и вовсе не функционировал.

Помимо классов и коридоров, во время затопления сильно пострадали спортивный зал и библиотека. К счастью, библиотечный фонд школы удалось сохранить. А теперь и все остальное привели в порядок. На следующий год, участвуя в той же программе поддержки местных инициатив, планируется заменить асфальтовые дорожки пришкольной территории.