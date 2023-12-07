В Уфе открылась выставка «Эпосы и сказания в творчестве художников России»

В уфимском Конгресс-холле открылась выставка «Эпосы и сказания в творчестве художников России». Экспозицию составляют картины, написанные специально для фонда будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это работы 12 художников из Башкортостана, Абакана, Ангарска, Кирова, Махачкалы, Москвы и Перми.

Полотна были созданы в рамках этно-художественного симпозиума «Тура-хан» в июле в Бурзянском районе. Также мастера кисти посещали сам мавзолей Тура-хана и шихан Торатау. Картины временно оставили на хранение в музее Шульган-Таш.