В Уфе прошла презентация книги «Легендарная слава Уфимского пехотного полка»

В Уфе прошла открытая лекция и презентация новой книги Рамиля Рахимова. Речь идет об издании «Легендарная слава Уфимского пехотного полка». Она посвящена истории воинской части, сформированной и служившей в Уфе в конце XVIII – начале XIX века.
Полк принял участие в Отечественной войне 1812 года, отважно сражался под Смоленском и при Бородине, отличился в Малоярославецком сражении. В Заграничном походе русской армии в начале XIX века солдаты принимали участие в сражениях под Лейпцигом, Краоном и Лаоном, были в числе войск, вошедших в Париж. В ходе Русско-Турецкой войны полк участвовал в осаде крепостей, крупных сражениях, совершил переход через Балканы.
Работа Рамиля Рахимова написана на основе архивных и опубликованных источников. Военный историк в основном изучает роль башкирских воинов в противостоянии с Наполеоном.