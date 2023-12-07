В Уфе прошла презентация книги «Легендарная слава Уфимского пехотного полка»

Полк принял участие в Отечественной войне 1812 года, отважно сражался под Смоленском и при Бородине, отличился в Малоярославецком сражении. В Заграничном походе русской армии в начале XIX века солдаты принимали участие в сражениях под Лейпцигом, Краоном и Лаоном, были в числе войск, вошедших в Париж. В ходе Русско-Турецкой войны полк участвовал в осаде крепостей, крупных сражениях, совершил переход через Балканы.