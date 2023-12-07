В Башкирии не зафиксированы случаи заражения микоплазменной инфекцией

В Башкирии не фиксируются рост и очаги заболеваемости респираторным микоплазмозом. Об этом сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что микоплазменная инфекция – давно изученное заболевание, врачи знают способы его лечения. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводится мониторинг за циркуляцией возбудителей на территории республики. Случаи заражения микоплазменной инфекцией единичные, как и в предыдущие годы. Клиническая картина не меняется: заболевание протекает в форме ОРВИ.