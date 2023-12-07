Уфаводоканал компенсирует ущерб автовладельцам после канализационного потопа

Уфаводоканал будет возмещать ущерб после затопления канализационными стоками стоянки на проспекте Салавата Юлаева, 58/60. Об этом информирует пресс-служба предприятия.

Напомним, накануне на напорном канализационном коллекторе диаметром 1200 мм произошла утечка, причины которой устанавливаются. В настоящее время работы по устранению повреждения коллектора продолжаются. Прокуратура республики проводит по данному факту проверку.

Во время аварии на стоянке находились припаркованные автомобили. Сотрудники Уфаводоканала вместе с заинтересованными лицами определят размер ущерба владельцам машин и источник возмещения.

Для получения более подробной информации следует обращаться по телефонам: (347) 279-07-25, (347) 279-07-52.