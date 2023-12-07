В Уфе строитель получил травмы, упав в шахту лифта

Сегодня, 7 декабря, в Уфе на одном их строительных объектов произошёл несчастный случай. В шахту строящегося дома упал рабочий.
Инцидент зафиксировали на стройке по проспекту Дружбы народов. 49-летний мужчина сорвался с высоты третьего этажа. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и сотрудники Управления гражданской защиты.
Спасатели иммобилизировали пострадавшего и на носилках при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали из шахты. Мужчину транспортировали до машины скорой помощи. Медицинские работники доставили его в больницу.