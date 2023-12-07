В Башкирии больница организовала размещение для пассажиров, которые попали в ДТП

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, что сотрудники Татышлинской больницы пришли на помощь попавшим в аварию пассажирам автобуса.
7 декабря недалеко от села автобус, который следовал по маршруту Уфа-Пермь, съехал с дороги. В салоне транспорта находились 11 пассажиров, которые остались на улице в 30-градусный мороз.
Сотрудники местной больницы в экстренном порядке организовали пункт временного размещения, где оказали пассажирам первую помощь и обеспечили теплом.
Через два часа после ДТП всех пассажиров направили в поселок Куеда Пермского края в сопровождении сотрудников ГИБДД. Там их ожидал автобус, следовавший в Пермь.