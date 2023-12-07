Жителя Башкирии за смерть шести пассажиров осудили на пять лет

В Кушнаренковском районе перед судом предстал виновник крупной аварии. В дорожно-транспортном происшествии погибли шесть человек.

Напомним, в июле 2021 года на 1264 км автодороги Уфа-Москва мужчина на грузовом тягаче с полуприцепом превысил установленную скорость, допустил разгерметизацию и разрыв шины левого переднего колеса. Водитель выехал на встречную полосу, столкнулся с «Ладой Ларгус». Легковое авто отбросило на ВАЗ-212140 и другой грузовой транспорт, а потом охватило огнём. В результате аварии шесть пассажиров «Лады» погибли в пожаре.