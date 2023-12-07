Жителям Башкирии рекомендовано отказаться от дальних поездок в морозы

Жителям республики рекомендовали одеваться по погоде и отказаться от поездок за город. О сильных морозах предупредили в Управлении гражданской защиты города Уфы. Специалисты отметили, что если поездку нельзя отменить, то необходимо убедится в исправности автомобиля, тепло одеться, взять тёплые вещи и одеяло.

Также в УГЗ призвали соблюдать правила эксплуатации электрического и печного оборудования. Накануне в администрации Уфы в связи с резким понижением температуры воздуха прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представители мэрии сообщили, что подготовлены пункты временного размещения граждан, а службы города должны быть готовы к незамедлительному оперативному реагированию. Пик понижения температуры, по данным синоптиков, придётся на конец недели.