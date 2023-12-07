В Уфе прошел Всероссийский антикоррупционный диктант

В Центре управления республикой прошел Всероссийский антикоррупционный диктант. Он был приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Участниками стали специалисты правоохранительных органов, руководители различных ведомств, сотрудники районных и городских администраций, политики и юристы.

В формате онлайн-тестирования участники смогли ответить на вопросы и проверить свою компетентность по части знания законодательства. Всего 40 вопросов. К мероприятию, которое проводится в регионе третий год подряд, присоединились студенты-юристы и другие желающие.