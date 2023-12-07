Жители Нефтекамска собирают гумпомощь для участников СВО

Жители республики продолжают участвовать в акциях по поддержке участников СВО. В Нефтекамске в центр по сбору гумпомощи люди приносят продукты питания долгого хранения, инструменты, теплое белье и носки, постельные принадлежности, книги. Все это в скором времени отправится в зону СВО.
По просьбе бойцов на передовую доставят и бортовой УАЗ. Его приобрел депутат Госсобрания республики Геннадий Сапожников. Солдаты отмечают, что такая техника там незаменима.
Внесли свою лепту и городские пенсионеры. Они приняли участие в благотворительном сборе «Тепло сердец». В прошлом году активные горожанки объединили силы и стали шить теплое верхнее и нижнее белье, кальсоны, балаклавы для солдат. За весь период они отшили более 3000 изделий. Нашли и помощников.