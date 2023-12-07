Жители Нефтекамска собирают гумпомощь для участников СВО

Жители республики продолжают участвовать в акциях по поддержке участников СВО. В Нефтекамске в центр по сбору гумпомощи люди приносят продукты питания долгого хранения, инструменты, теплое белье и носки, постельные принадлежности, книги. Все это в скором времени отправится в зону СВО.

По просьбе бойцов на передовую доставят и бортовой УАЗ. Его приобрел депутат Госсобрания республики Геннадий Сапожников. Солдаты отмечают, что такая техника там незаменима.