В Иглинском районе прошел круглый стол «Шаг на встречу»

Главной темой стало обсуждение порядка предоставления соцуслуг инвалидам, профессиональное обучение, социально-культурная реабилитация. Ситуацию обсудили представители руководства районной администрации, медработники, сотрудники социальных служб и центра «Семья».
Помимо программ реабилитации и абилитации, коснулись и вопроса обеспечения комфортного доступа людей с ограниченными возможностями в социальные объекты, жилые помещения и общественный транспорт.
В повестке дня также было оказание помощи участникам СВО. Отдельно коснулись темы дополнительного образования детей-инвалидов.