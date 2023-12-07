В Иглинском районе прошел круглый стол «Шаг на встречу»

Главной темой стало обсуждение порядка предоставления соцуслуг инвалидам, профессиональное обучение, социально-культурная реабилитация. Ситуацию обсудили представители руководства районной администрации, медработники, сотрудники социальных служб и центра «Семья».

Помимо программ реабилитации и абилитации, коснулись и вопроса обеспечения комфортного доступа людей с ограниченными возможностями в социальные объекты, жилые помещения и общественный транспорт.

В повестке дня также было оказание помощи участникам СВО. Отдельно коснулись темы дополнительного образования детей-инвалидов.

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