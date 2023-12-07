В Башкирии вновь активизировались браконьеры

Факт незаконной добычи двух косуль в общедоступных охотничьих угодьях в Миякинском районе Башкирии был установлен в ночь с 5 на 6 декабря госинспекторами и правоохранителями, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.  

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На краю лесополосы обнаружены две туши животных – самца и самки. Незаконные охотники скрылись с места преступления. На месте разделки туш экологи нашли гильзы.  

В результате преступления размер ущерба охотничьим ресурсам составил 320 тысяч рублей. Проводятся следственные мероприятия.

Фото: Минэкологии РБ

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