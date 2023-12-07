В Уфе простились с хирургом, погибшим на СВО

Сегодня в Уфе простились с Михаилом Каменевым. Торакальный хирург Республиканской клинической больницы имени Куватова служил в зоне специальной военной операции в качестве врача. Он ушел из жизни как герой, когда помогал вывозить с передовой раненых бойцов. Проводить в последний путь Михаила Каменева приехал и Глава Башкортостана.
В фойе дома культуры «Медик» РКБ имени Куватова не протолкнуться. Проститься с Михаилом Каменевым пришли близкие, родственники, друзья и знакомые, ну и, конечно же, коллеги погибшего врача, с кем он плечом к плечу сражался за жизни пациентов ещё на гражданке. Среди них и родной брат Михаила. Он тоже врач и продолжатель медицинской династии Каменевых.
Михаил Каменев всегда был там, где горячо и опасно для жизни. В пандемию работал в «красной зоне», началась специальная военная операция – отправился добровольно в качестве медика на Донбасс, а последние месяцы, подписав контракт с Министерством обороны, служил командиром медицинского взвода.
Он сам вызвался на передовую, чтобы эвакуировать с поля боя раненых. Погиб, пытаясь спасти боевых товарищей. За этот подвиг Михаила Каменева наградили посмертно орденом Мужества. Глава Башкортостана передал родителям Михаила орден генерала Шаймуратова.
Глава региона поблагодарил родителей Михаила Каменева за то, что воспитали достойного сына, и заверил, что республика будет оказывать всяческую поддержку семье погибшего участника СВО.
Энергичный, общительный и отзывчивый человек – таким запомнят Михаила его коллеги, близкие и друзья. Он был надёжным товарищем, готовым отдать свою жизнь ради спасения других. Траурная церемония завершилась передачей государственного флага России супруге героя.