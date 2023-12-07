В Уфе простились с хирургом, погибшим на СВО

Сегодня в Уфе простились с Михаилом Каменевым. Торакальный хирург Республиканской клинической больницы имени Куватова служил в зоне специальной военной операции в качестве врача. Он ушел из жизни как герой, когда помогал вывозить с передовой раненых бойцов. Проводить в последний путь Михаила Каменева приехал и Глава Башкортостана.

В фойе дома культуры «Медик» РКБ имени Куватова не протолкнуться. Проститься с Михаилом Каменевым пришли близкие, родственники, друзья и знакомые, ну и, конечно же, коллеги погибшего врача, с кем он плечом к плечу сражался за жизни пациентов ещё на гражданке. Среди них и родной брат Михаила. Он тоже врач и продолжатель медицинской династии Каменевых.

Михаил Каменев всегда был там, где горячо и опасно для жизни. В пандемию работал в «красной зоне», началась специальная военная операция – отправился добровольно в качестве медика на Донбасс, а последние месяцы, подписав контракт с Министерством обороны, служил командиром медицинского взвода.

Меня поразили обстоятельства гибели. Он очень мужественный человек. Вы, наверное, знаете, что была возможность покинуть автомобиль, там несколько ребят было, они этого не сделали, пытались довезти автомобиль и скрыться в лесопосадке. К сожалению, не получилось. Несколько человек там погибли, они вместе погибли там. Очень мужественные все ребята, очень мужественные все люди, и, конечно, мы все преклоняем головы перед ними. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Он сам вызвался на передовую, чтобы эвакуировать с поля боя раненых. Погиб, пытаясь спасти боевых товарищей. За этот подвиг Михаила Каменева наградили посмертно орденом Мужества. Глава Башкортостана передал родителям Михаила орден генерала Шаймуратова.

Глава региона поблагодарил родителей Михаила Каменева за то, что воспитали достойного сына, и заверил, что республика будет оказывать всяческую поддержку семье погибшего участника СВО.

Анна Александровна, Вам хотел сказать, мы в республике договорились, что семьи погибших будут под нашей защитой, мы обязательно будем помогать поднимать детей. Это я вам обещаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан