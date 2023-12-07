Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» семью из Башкирии

Президент России Владимир Путин удостоил медали ордена «Родительская слава» семью из Салавата. У Кормщиковых – четверо детей. У каждого есть свое любимое дело, в котором он прогрессирует и достигает успеха.

Главное – нащупать точку равновесия, и тогда получится эффектный трюк. Жим, стойка, угол, крокодил – эти элементы гимнастики и акробатики теперь уже мастеру спорта даются легко. Равняется Ксения на старшую сестру, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет. Теперь Виктория сама тренирует детей. Совмещает спорт и учёбу в вузе на историческом факультете, изучает языки – английский, итальянский, французский. В мечтах читать книги в оригинале. А их у девушки – сотни.

А это двойняшки – Ксении и Катя. Катя предпочла футбольную форму и бутсы. Участница первенства России каждый день с младшим братом отрабатывает удары и пасы.