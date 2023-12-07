Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» семью из Башкирии

Президент России Владимир Путин удостоил медали ордена «Родительская слава» семью из Салавата. У Кормщиковых – четверо детей. У каждого есть свое любимое дело, в котором он прогрессирует и достигает успеха.
Главное – нащупать точку равновесия, и тогда получится эффектный трюк. Жим, стойка, угол, крокодил – эти элементы гимнастики и акробатики теперь уже мастеру спорта даются легко. Равняется Ксения на старшую сестру, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет. Теперь Виктория сама тренирует детей. Совмещает спорт и учёбу в вузе на историческом факультете, изучает языки – английский, итальянский, французский. В мечтах читать книги в оригинале. А их у девушки – сотни.
А это двойняшки – Ксении и Катя. Катя предпочла футбольную форму и бутсы. Участница первенства России каждый день с младшим братом отрабатывает удары и пасы.
Когда вся семья в сборе, в доме тепло и уютно. Детский смех здесь никогда не умолкает. Это заслуга родителей – Дмитрия Николаевича и Натальи Владимировны. И именно поэтому Кормщиковых удостоили медали ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Эту награду дают не просто так, а за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. И в этом плане Дмитрий и Наталья Кормщиковы – пример образцовый.