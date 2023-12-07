В Башкирии завершили реализацию программы по переселению из аварийного жилья

В Башкирии досрочно завершилась реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Российские регионы согласно национальному проекту получили финансовую поддержку на переселение жителей из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. По информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры региона, Башкирия взяла на себя обязательство выполнить реализацию программы до конца 2023 года и это удалось.
Реализацию программы контролировал Глава Башкирии Радий Хабиров. Расселение граждан из аварийного жилья - одна из важнейших задач, которые поставил президент России перед главами регионов.
По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Владислава Сидоркина, в рамках программы расселено 60,9 тыс. кв. м. аварийного жилья. Из 210 аварийных многоквартирных домов переселено 4,8 тыс. граждан. В рамках проекта «Жилье и городская среда» в Башкирии в том числе за счет собственных средств региона расселено 105,2 тыс. кв. м. непригодного для проживания жилья, 8,4 тыс. человек получили новое жилье.