В Башкирии завершили реализацию программы по переселению из аварийного жилья

По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры РБ Владислава Сидоркина, в рамках программы расселено 60,9 тыс. кв. м. аварийного жилья. Из 210 аварийных многоквартирных домов переселено 4,8 тыс. граждан. В рамках проекта «Жилье и городская среда» в Башкирии в том числе за счет собственных средств региона расселено 105,2 тыс. кв. м. непригодного для проживания жилья, 8,4 тыс. человек получили новое жилье.