В Башкирии на «Инвестчасе» одобрили промышленные и сельхозпроекты

Сегодня на «Инвестчасе» получили зелёный свет проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма. Компания «Партнер» представила главе республики Радию Хабирову инициативу по строительству комплекса по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства. Предприятие работает уже в двух регионах России. В Башкирии инвестор намерен вложить 2 млрд и запустить производство на территории особой экономической зоны «Алга».

Мы рады, что вы приняли решение работать в Башкортостане. Ваша продукция уже достойно украшает сквер имени Сергея Михалёва, бульвар Славы. Для дальнейшего благоустройства Уфы нам понадобится большой объём тротуарной плитки.

Компания «Телец» намерена создать в Альшеевском районе предприятия комплексной переработки и хранения мясной, рыбной продукции, ягод, фруктов, а также овощехранилище. Это позволит создать 80 новых рабочих мест. Компания «Эколаб-Урал» представила инициативу создания всесезонного туристического комплекса у горы Иремель в Белорецком районе. Фирма получила федеральный грант. Всего предприятие намерено вложить около 50 млн рублей. Необходимо сейчас оформить документы на землю. По итогам встречи все проекты получили поддержку республиканских властей и администрации районов на местах.