В Уфе раскрыли подробности поисков места захоронения генерала Шаймуратова

В БГМУ впервые показали уникальные документы, касающиеся поисков места захоронения генерала Шаймуратова. Все они из личного дела профессора Василия Кузнецова – основоположника судебной медицины в Башкортостане и автора научных работ, во многом ставших базой для специалистов страны. В 1939 году за большую практическую значимость его диссертации Кузнецову была присвоена учёная степень доктора медицинских наук, минуя степень кандидата наук. А через несколько лет после окончания войны он был отправлен на поиски места захоронения легендарного комдива.

Группа из четырёх человек приступила к поиску на месте гибели Минигали Шаймуратова, тогда ещё в Ворошиловградской области. В украинском хуторе Штеровка была обнаружена могила и памятник с надписью:«Здесь похоронены наша дорогая учительница, товарищ Матвеева и командир 8-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Борисова».

Профессор Кузнецов лично принимал участие во вскрытии могил. Один из двух обнаруженных гробов, где находились останки в генеральской форме, перевезли в село Петровское. Там и проводилась экспертиза. Гимнастерка, которая при прикосновении рассыпалась, не могла стать подтверждением личности, как и медальон с запиской «Шаймур». Он мог попасть туда случайно.