В Уфе жители обеспокоены сворами собак во дворе

В редакцию телеканала БСТ обратились владельцы домашних питомцев, которые переживают за своих животных. Они якобы вынуждены прятаться от диких псов на огороженных площадках и отбивать своих собак на выгуле. Одна из местных жительниц рассказала, что после очередной встречи с бездомными четырёхлапыми вынуждена была обратиться в травмпункт.
По словам представителя уфимской мэрии, работа ведётся. На территории произвели отлов трёх собак, их стерилизуют. По словам специалистов, после этого они не должны представлять прежней опасности. Оставить обращение можно через диспетчерскую службу Управления гражданской защиты. Также сообщения о бездомных собаках принимают онлайн – через сайт городской администрации.