В Уфе жители обеспокоены сворами собак во дворе

В редакцию телеканала БСТ обратились владельцы домашних питомцев, которые переживают за своих животных. Они якобы вынуждены прятаться от диких псов на огороженных площадках и отбивать своих собак на выгуле. Одна из местных жительниц рассказала, что после очередной встречи с бездомными четырёхлапыми вынуждена была обратиться в травмпункт.