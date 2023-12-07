В Уфе состоялась премьера балета «Барышня-крестьянка»

Премьера на уфимской сцене. Сегодня Башкирский театр оперы и балета представил балет «Барышня-крестьянка».

Впервые в Башкортостане на сцене Театра оперы и балета прошла премьера оперетты «Барышня-крестьянка». Спектакль был поставлен по повести Александра Сергеевича Пушкина и реализуется при поддержке Министерства культуры России.

Главные герои комедийного балета Алексей и Лиза. Несмотря на вражду родителей, встретились и полюбили друг друга. Постановщики дополнили спектакль музыкой Бориса Асафьева из балета «Пламя Парижа» и его Концертом для гитары, а также произведениями Дмитрия Шостаковича.