В Уфе лига смешанных единоборств ACA проведет первый турнир

Лига смешанных единоборств ACA проведет первый турнир в столице Башкортостана. Соревнования завтра примет «Уфа-Арена». Прошла официальная церемония взвешивания участников турнира.

Но главная сенсация случилась сегодня днем, когда стало известно, что титульный бой гран-при в полутяжёлом весе отменили. В нём должны были сразиться непобеждённый чемпион Муслим Магомедов и Адлан Ибрагимов. Однако Магомедов не прошёл взвешивание, показав более пяти килограммов свыше лимита. Бойца уже лишили возможности защищать титул чемпиона..

Официальную церемонию взвешивания провели в одном из торговых центров города. Бойцы поучаствовали в традиционной дуэли взглядов. Всего в рамках турнира ACA167 пройдут 10 поединков. В двух из них выступят представители Башкортостана. Дебютирует в лиге Руслан Яманбаев.