Неблагополучная эпидситуация: в городе Башкирии зафиксирована вспышка кори

В Башкирии в Белорецке зафиксирована вспышка кори среди участников религиозной общины: выявлен 21 заболевший. Почти все инфицированные — несовершеннолетние дети, в том числе трое годовалых. Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства совместно с администрацией Белорецкого района создали межведомственный штаб по ликвидации высокозаразного заболевания в муниципалитете.

На территории района действуют ограничения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. У некоторых заболевших нет сведений о прохождении вакцинации против кори – их госпитализация отложена. Детям без таких сведений временно запрещено посещать образовательные учреждения. Также на определенный период времени отстранены от работы сотрудники без сведений о прохождении вакцинации против кори.