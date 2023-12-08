Неблагополучная эпидситуация: в городе Башкирии зафиксирована вспышка кори

В Башкирии в Белорецке зафиксирована вспышка кори среди участников религиозной общины: выявлен 21 заболевший. Почти все инфицированные — несовершеннолетние дети, в том числе трое годовалых. Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства совместно с администрацией Белорецкого района создали межведомственный штаб по ликвидации высокозаразного заболевания в муниципалитете.
На территории района действуют ограничения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. У некоторых заболевших нет сведений о прохождении вакцинации против кори – их госпитализация отложена. Детям без таких сведений временно запрещено посещать образовательные учреждения. Также на определенный период времени отстранены от работы сотрудники без сведений о прохождении вакцинации против кори.
В муниципалитете временно не будут проводиться массовые мероприятия до особого распоряжения. Эпидемиологи Роспотребнадзора проводят экстренную иммунизацию выявленных контактных лиц – все они находятся под наблюдением медиков.