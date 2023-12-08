В Башкирии температура воздуха понизилась до -50 градусов

Добавим, по данным синоптиков, сегодня в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Ночью температура воздуха в северной половине республики составит от -28 до -33 градусов, местами до -38 градусов. Днем – от -23 до -28 градусов, местами до -33 градусов. В южной части Башкирии столбики термометров ночью понизятся до отметок от -23 до -28 градусов, а днем покажут от -18 до -23 градусов.