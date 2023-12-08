В Уфе спасатели поймали в квартире куницу

Накануне вечером в Уфе спасатели в квартире отловили куницу. Об этом рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города.

За помощью обратилась юная уфимка. Она находилась дома одна и услышала из своей комнаты посторонние звуки. Заглянув в помещение, она увидела, что там бегает какой-то зверек. Девочка закрыла дверь в комнату и вызвала спасателей.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы быстро поймали незваного гостя – куницу. Отвезли ее в лес и там отпустили на волю.