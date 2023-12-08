Боец СВО из Башкирии – о том, что помогает служить и приближать победу

Корреспондент издания «Путь Октября» Светлана Файзуллина встретилась с бойцом СВО с позывным «Казах», который отправился на защиту Родины с первых дней проведения спецоперации на Украине.

Мужчина служит по контракту уже давно. Первый контракт с Министерством обороны России он подписал в 2011 году после армии сроком на три года. Следующий – на пять лет. Побывал в горячих точках: на Северном Кавказе и в Таджикистане, где и взял себе позывной «Казах». Как только началась спецоперация, отправился добровольцем на передовую.

Передо мной не стояло вопроса, идти или нет. Я твердо знал, что весь этот ужас с Украины не должен прийти домой ко мне. Чтобы мои близкие спокойно жили под чистым небом! Боец СВО, позывной «Казах»

По словам бойца, на линии боевого соприкосновения главное – чувствовать плечо друга и знать, что тебя ждут дома.

Солдат должен знать, что дома всё хорошо – семья сыта, дети счастливы. Государство «прикрывает финансовые тылы». Тогда и воевать он будет до Победы и ничего его не остановит. Россия никогда не проигрывала войны, победим мы и сейчас! Боец СВО, позывной «Казах»

Добавим, что всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.