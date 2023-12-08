Аварии и отмена уроков: в Башкирии ударили морозы

Минус 42,7 градуса – самый низкий показатель температуры воздуха по республике был зафиксирован сегодня ночью в деревне Ямаши Белокатайского района. В целом по региону температура варьировалась от минус 27 до 37 градусов, по югу до минус 19. Характер погоды в ближайшие дни не изменится, констатируют синоптики.

Специалисты рекомендуют одеваться потеплее, перед выходом поесть, чтобы улучшить кровообращение, или выпить горячий чай, но не горячительное – вредные привычки увеличивают риск получения обморожения. В помещениях необходимо эксплуатировать отопительное оборудование по инструкции во избежание пожаров.

Еще раз напомним, при какой температуре школьные занятия можно не посещать. Для начальных классов в городе – если на улице -25 градусов, а в сельской местности -23. Для среднего звена этот температурный показатель -27 и -25 соответственно. Свои уроки старшеклассники сельских школ могут не посещать при 30˚С мороза, городских – при -32˚С. При этом решение об отмене очного посещения занятий каждая школа принимает самостоятельно.